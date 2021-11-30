В Австралии диких кошек начали травить ядом в их жертвах

Австралийские ученые придумали новую технологию для борьбы с хищным поведением кошек в естественной среде обитания, сообщается на сайте Университета Южной Австралии.

В европейских странах дикие кошки находятся под угрозой в связи с уничтожением их среды обитания, а также смешивания с домашними кошками. В Австралии же ситуация зеркально обратная — там дикие кошки не имеют естественных врагов, в свете чего они наносят вред местной экосистеме. «Мелкие млекопитающие, похожие по размеру на типичную пищу кошек, подвергаются наибольшему риску, особенно наземные обитатели, такие как короткомордые кенгуру и кроличий бандикут», — рассказал один из исследователей.

Был изобретен имплант с отравой, размером с рисовое зернышко, который начали вживлять под кожу уязвимых австралийских видов зверей. Сама разработка не вредна для животных, в которые ее вживляют, а активируется яд непосредственно в желудке дикой кошки, после того, как та съедает свою жертву. Для этих целей ученые отлавливают потенциальных жертв дикой кошки, вводят в них имплант и отпускают назад в их среду обитания.

Ранее ученые из Эксетерского университета выяснили, какую роль играет охота в жизни и питании кошек. Согласно результатам британских ученых, подавляющее большинство рациона кошек (96 процентов) состояло из домашней пищи. На диких животных приходилось лишь 3-4 процента. По словам одной из исследовательниц Мартины Чеккетти, если у кошек есть еда от хозяев, то они питаются почти полностью ей. В итоге ученые сделали вывод, что охотиться животных заставляет не голод, а инстинкт.