В России отказались считать санкции США проблемой для «Северного потока-2»

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отказался считать санкции США проблемой для «Северного потока-2». Он подчеркнул, что газопровод не имеет отношения к Вашингтону, это дело Москвы и Берлина, поэтому возмущения американских законодателей не вызывают беспокойства, передает РИА Новости.

Дипломат добавил, что ему тяжело увидеть связь между российско-германским проектом и Конгрессом. Он также напомнил, как Россия относится к экстерриториальным санкциям и заявил, что Соединенные Штаты могут «шуметь, о чем им заблагорассудится».

«Я не думаю, что нам надо преувеличивать то, что происходит. Мы сталкиваемся с санкциями почти за все, за то, что мы Россия. Так что не знаю, должен ли нас слишком беспокоить очередной набор санкций», — сказал Полянский.

Первый зампостпреда назвал незаконными и противоречащими международному праву американские санкции, но заключил, что Вашингтон не всегда беспокоится об этом, так что «пусть шумят, нет проблем».

Ранее стало известно, что республиканцы заблокировали в Сенате Конгресса США дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год. В проект оборонного бюджета на сумму в примерно 770 миллиардов долларов включены в том числе санкции против России.

Перед голосованием лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что его однопартийцы заблокируют проект бюджета, поскольку имеющие большинство демократы не допустили утверждения ряда предложений. Речь идет о пакете с 18 поправками, среди которых — дополнительные санкции против российского газопровода «Северный поток-2».

