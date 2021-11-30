Россиян предупредили о ворующих банковские данные сканерах QR-кодов

В магазине приложений для Android-устройств Google Play обнаружены 12 программ, которые воруют банковские данные с зараженных устройств. Об этом россиян и жителей ряда других стран предупредили аналитики компании ThreatFactor. Они отмечают, что зараженные приложения мимикрируют под сканеры документов и QR-кодов.

Аналитики ThreatFactor добавляют, что все вредоносные приложения в зависимости от технологических особенностей загружаемого кода можно условно разделить на три группы. На Россию, а также США, Великобританию, Австрию и другие страны нацелена группа Anatsa. Входящие в нее приложения были установлены 200 тысяч раз.

Эксперты отмечают, что после установки приложения на устройство пользователя, программа сама решает, стоит ли загружать вирус на телефон. Если решение положительное, то вредоносный код попадает к жертве через поддельное требование об обновлении программы. Такая схема с отдельной загрузкой вируса позволяет его создателям пройти все необходимые проверки в магазине приложений Google Play.

Ранее в Сбере россиян предостерегли от киберугроз будущего. Заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов в беседе с «Лентой.ру» отметил, что кибератаки становятся все более разнообразными и все чаще направлены на новые технологии.