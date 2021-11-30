Путин высказался о красных линиях в отношениях с Украиной

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что ситуация с Украиной не дойдет до появления красных линий. С таким заявлением он выступил на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!», трансляция которого доступна на YouTube.

«Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10 [минут], а в случае размещения гиперзукового оружия — 5 минут. А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас», — сказал глава государства.

Он напомнил, что с начала 2022 года на вооружение российской армии поступят новые гиперзвуковые ракеты морского базирования со скоростью 9 Махов. «Подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже 5 минут. Вот это, создание таких угроз для нас и есть красные линии. Я надеюсь, что до этого не дойдет», — заключил президент.

Ранее Путин также ответил на вопрос о возможности ввода российских войск на Украину. По его словам, ни Киев, ни Москва не будут испытывать никаких угроз в случае налаживания отношений. «Дело не в том, чтобы вводить войска — не вводить, воевать — не воевать, а дело в том, чтобы наладить отношения», — подчеркнул глава государства.