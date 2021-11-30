Путин ответил на вопрос о вводе российских войск на Украину

О возможности ввода российских войск на Украину говорили еще в начале года, однако этого до сих пор не произошло. Таким образом на вопрос о существовании угрозы для Киева со стороны Москвы ответил президент России Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!», трансляция которого доступна на YouTube.

По словам главы государства, ни Киев, ни Москва не будут испытывать никаких угроз в случае налаживания отношений. «Дело не в том, чтобы вводить войска — не вводить, воевать — не воевать, а дело в том, чтобы наладить отношения», — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что если в дальнейшем будут учитываться интересы всех участников международных отношений, «все будет хорошо».

Ранее в ноябре The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщило, что Россия якобы уже готова вторгнуться на Украину и времени, чтобы помешать ей, у западных стран осталось совсем мало. Как отмечало издание, нападение может произойти достаточно скоро.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщало, что, по мнению разведки США, Россия планирует напасть на Украину в 2022 году с трех сторон. Украинская разведка утверждала, что это случится в конце января или начале февраля. В Кремле заявили, что не вынашивают агрессивных планов.