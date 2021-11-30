В Екатеринбурге преступники ночью заперлись в банке от охраны и ограбили его

Преступники ограбили ночью банк Екатеринбурга, так как ЧОП не заметил их и следы взлома

Преступники в Екатеринбурге проникли в один из местных банков ночью и ограбили его — охрана выезжала на место после сработавшей сигнализации, но дверь была заперта. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщает Telegram-канал 112.

По данным Telegram-канала, грабители попали в отделение одного из банков на проспекте Космонавтов ночью. В помещении никого не было. Сработала сигнализация, к банку приехали сотрудники ЧОП, но дверь в здание была заперта. И охрана уехала, так как не заметила ничего подозрительного.

Утром сотрудникам банка пришлось вскрывать дверь, чтобы попасть внутрь. В помещении был беспорядок и разбитое оборудование. Предполагается, что воры унесли с собой около пяти миллионов рублей. Банкиры в настоящий момент подсчитывают ущерб.

Начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых пояснил «Ленте.ру», что злоумышленники тщательно готовились к преступлению, так как было испорчено специальное оборудование. Также он отметил, что на место ЧП после срабатывания сигнализации выезжали специалисты ЧОПа, с которыми организация заключала договор, но они взлома не обнаружили и уехали, не сообщив об этом в полицию.

