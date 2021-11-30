«Ростех» разработает предсказывающую массовые беспорядки программу

«Ростех» к 2022 году разработает ПО, позволяющее предсказывать массовые беспорядки

ООО «Национальный центр информатизации" (структура «Ростеха») разработает специальное программное обеспечение к 2022 году, позволяющее предсказывать массовые беспорядки, а также предотвращать их эскалацию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу МЧС и проект методики прогнозной модели.

Отмечается, что работы ведутся в рамках проекта министерства «Безопасный город». По словам главы проектного офиса АПК Андрея Мишурного, основная цель разрабатываемой программы — предсказывать возникновение беспорядков, а также динамику их развития. Прогнозирование будет основываться на методах машинного обучения, добавил он.

В свою очередь, в ведомстве отметили, что проект методики ПАМ МБ направлен на согласование в заинтересованные ведомства и органы власти.