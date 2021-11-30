Аналитик спрогнозировал будущее рубля

Аналитик Маслов: рубль серьезно ослаб к доллару, но не продолжит падение в течение декабря

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов заявил, что рубль серьезно ослаб к доллару, но не продолжит падение в течение декабря. Его слова приводит агентство «Прайм».

Маслов назвал факторы, которые повлияли на поведение российской валюты. Речь идет о геополитических рисках, которые появились «на фоне передвижений российских войск по Южному военному округу недалеко от границ Украины, что насторожило представителей США и ЕС».

Кроме того, эксперт отметил, что причиной ослабления рубля стало резкое укрепление доллара после того, как Сенат утвердил Джерома Пауэлла на второй срок в качестве главы ФРС, а также после обнаружения омикрон-штамма коронавируса в Южной Африке. Маслов также указал на давление на нефтяные котировки.

«Несмотря на вышеописанные факторы, сегодня нет причин полагать, что российская валюта продолжит ослабление прежними темпами, и, скорее всего, она останется в пределах нашего базового диапазона в 71,5–74 рубля за доллар», — подчеркнул аналитик. При этом он отметил, что рубль вряд ли вернется к уровням лета 2020 года в обозримом будущем.

Ранее старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич заявил, что в ближайшие полгода ожидается сохранение позиции доллара против основных мировых валют, несмотря на факторы, оказывающие давление на валюту США.