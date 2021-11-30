В США 15-летний подросток открыл стрельбу в школе и убил троих учеников

По меньшей мере три ученика погибли при стрельбе в американском городе Оксфорд

По меньшей мере три ученика погибли при стрельбе в школе в городе Оксфорд штата Мичиган в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

«Трое погибли, шесть получили огнестрельные ранения», — заявил представитель американских правоохранительных органов на пресс-конференции.

Как рассказал представитель полиции, злоумышленник в ходе пребывания в школе совершил от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета, с которым его и задержали. Вероятнее всего, убитые являются учениками. По информации полиции, стрельбу открыл 15-летний подросток.

В середине ноября неизвестный устроил стрельбу возле одной из школ в американском штате Колорадо. По данным полиции, несколько человек получили огнестрельные ранения. В больницы были доставлены пятеро подростков от 14 до 17 лет. Подозреваемый скрылся с места происшествия.