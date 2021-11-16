В США произошла стрельба возле школы

В городе Орора (штат Колорадо, США) неизвестный устроил стрельбу возле одной из школ, в результате которой пострадали как минимум пять подростков, сообщается в Twitter-аккаунте местной полиции. ЧП произошло в парке рядом с учебным заведением.

«Несколько человек получили огнестрельные ранения, их точный возраст и состояние неизвестны», — говорится в сообщении. По информации правоохранителей, после инцидента в больницы были доставлены пятеро подростков от 14 до 17 лет.

Подозреваемый скрылся с места происшествия. Школа, возле которой велась стрельба, находится под охраной полиции.

Ранее стало известно, что в штате Калифорния 42-летняя женщина получила от городской администрации 4,9 миллиона долларов после того, как ее сына застрелил полицейский. Впоследствии она потратила несколько тысяч долларов на покупку оружия для второго ребенка, который был членом преступной группировки и незаконно перепродавал его.