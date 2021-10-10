Неизвестные открыли огонь в баре и ранили 14 человек

Один человек погиб и более десятка получили ранения в результате перестрелки в баре в городе Сент-Пол, американского штата Миннесота. Об этом сообщает Fox News.

Стрельба произошла в ночь на воскресенье, 10 октября, в баре на Седьмой улице. Неизвестные открыли огонь в переполненном питейном заведении. В правоохранительных органах рассказали, что сразу после стрельбы несколько человек позвонили в экстренные службы и «отчаянно умоляли о помощи».

В результате происшествия пострадали по меньшей мере 14 человек, все они были доставлены в в больницы. Врачи уже оценили состояние потерпевших и ожидают, что все они пойдут на поправку. Отмечается, что в перестрелке получила повреждения еще одна женщина, которой, по предварительным данным, было около 20 лет. Американка получила серьезные раны, от которых скончалась.

При этом стрелявших до сих пор не задержали. В полиции отметили, что все указывает на то, что огонь открыли несколько человек. Полицейские устанавливают мотив преступников.

«Мое сердце разрывается из-за убитой женщины, ее близких и всех, кто был в этом баре минувшей ночью. В одно мгновение они оказались в адской ситуации. Я хочу, чтобы они знали, что у нас лучшие следователи в стране, и мы не остановимся, пока не найдем людей, ответственных за это безумие. Мы сделаем все от нас зависящее. чтобы привлечь их к ответственности», — сказал начальник полиции Сент-Пола Тодд Экстелл (Todd Axtell).

Ранее сообщалось, что в техасской школе после драки двух учащихся был открыт огонь. Полицейские опознали основного подозреваемого, устроившего стрельбу. Им стал 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс (Timothy George Simpkins). Подросток скрылся из школы на автомобиле, впоследствии его задержали. По данным полиции, в результате стрельбы пострадали четыре человека.