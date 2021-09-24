В США открыли стрельбу в магазине около школы

В результате стрельбы в городе Кольервилл погиб один человек, еще 13 получили ранения

По меньшей мере один человек погиб, еще 13 получили ранения в результате стрельбы в магазине в городе Кольервилл, штат Теннесси. Об этом сообщает ABC News.

По данным полиции, стрелявший также был найден мертвым. Его автомобиль обнаружен на парковке перед магазином. Неизвестно, был ли стрелок сотрудником магазина.

По данным Fox 13, магазин расположен около здания школы. Ученикам запретили покидать здание.

Стрельба началась около 13:30 по местному времени. Некоторые из находившихся в здании людей спрятались в морозильных камерах. В настоящее время на месте происшествия работает полиция, территория здания оцеплена.

1 сентября сообщалось, что среднюю школу Mount Tabor в американском городе Уинстон-Салеме закрыли после того, как неизвестные открыли огонь на ее территории.