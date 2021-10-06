Стрельбу в техасской школе устроил учащийся в результате драки

Стрельба в американской школе в Техасе произошла из-за драки двух учащихся

Стрельба в американской школе в городе Арлингтон, штат Техас произошла в результате драки двух учащихся. Об этом сообщает CNN

Правоохранители опознали основного подозреваемого, устроившего стрельбу. Им стал 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс (Timothy George Simpkins). Подросток скрылся из школы на автомобиле.

Полиция призвала граждан быть осторожными и немедленно звонить в службу спасения, если они заметят школьника. «В настоящее время целая группа начальников полицейских участков США занимается поиском этого человека», — заявил помощник начальника полиции Кевин Колби.

Полиция сообщает, что в результате стрельбы пострадали четыре человека. Правоохранители все еще проводят обыск на территории кампуса. Как только он будет завершен, всех учеников отвезут домой.

Ранее стало известно о стрельбе в школе Арлингтоне. На месте работают спасательные службы и полиция. Учебное заведение в настоящее время закрыто, а ученики и персонал заперты в своих классах и офисах. В кампус не допускаются посетители.