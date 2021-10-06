В техасской школе произошла стрельба

В американской школе в Техасе произошла стрельба, есть пострадавшие. Об этом сообщает CBS.

Полиция и скорая помощь уже находится на месте происшествия у старшей школы в городе Арлингтон. Учебное заведение в настоящее время закрыто, а ученики и персонал заперты в своих классах и офисах. В кампус не допускаются посетители.

По данным телеканала, множество людей ранены. Человек, утверждающий, что он учитель, написал в социальных сетях, что неизвестный стрелял прямо в школьном коридоре. Стрелок все еще находится в здании школы.

Ранее в городе Вайнленд (штат Нью-Джерси, США) закрылись все государственные учебные заведения из-за поступивших сообщений об угрозе массовой стрельбы. Сообщения о возможном нападении на одну из школ Вайнленда были распространены в социальных сетях. Администрация города заявила, что на этот шаг пришлось пойти из-за чрезмерной осторожности.