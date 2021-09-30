Следователи начали проверку после стрельбы у московской школы

Следственный комитет России (СКР) инициировал доследственную проверку для установления обстоятельств конфликта со стрельбой, устроенного отцом ученицы у школы на северо-востоке Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова.

По данным СКР, 30 сентября возле учебного заведения на улице Палехской между несовершеннолетней школьницей и компанией молодых людей произошла ссора. Отец девочки заступился за нее и произвел предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета. Ученица десятого класса пожаловалась, что к ней приставали четверо учащихся этой же школы и оскорбляли ее, уточняет ТАСС.

Следователи намерены опросить участников конфликта. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 30 сентября полиция сообщила о задержании стрелка. Пострадавших нет.