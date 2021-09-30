Все школы одного из городов США закрылись из-за угрозы массовой стрельбы

В городе Вайнленд (штат Нью-Джерси, США) закрылись все государственные школы из-за поступивших сообщений об угрозе массовой стрельбы. Об этом сообщает телеканал CBS.

Отмечается, что дистанционные уроки также не проводятся. Сообщения о возможном нападении на одну из школ Вайнленда были распространены в социальных сетях. Администрация города заявила, что на этот шаг пришлось пойти из-за чрезмерной осторожности.

При этом неизвестно, в какой из школ города могла произойти стрельба. Департамент полиции Вайнленда расследует эту угрозу. Администрация города убедительно попросила всех учеников и преподавателей оставаться дома в четверг, 30 сентября. При этом пока неизвестно, возобновятся ли занятия в пятницу.

20 сентября стрельба произошла в школе Heritage в американском штате Вирджиния. Ранения получили два человека. Нападавшим оказался 15-летний ученик школы. Ему удалось скрыться с места преступления, однако родители сами отвели его к полиции.