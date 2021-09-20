В американской школе началась стрельба

В школе Heritage в американском штате Вирджиния началась стрельба. Об этом пишет NBC12.

По меньшей мере двое человек получили огнестрельные ранения, отмечают источники. Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.

Других учащихся уже эвакуировали. Информации о нападавшем пока нет. Полиция ведет расследование, никакой предварительной информации о его результатах не сообщается.

1 сентября неизвестные открыли огонь на территории средней школы Mount Tabor в американском городе Уинстон-Салеме в штате Северная Каролина. Тогда пострадал один человек. Это был второй инцидент со стрельбой в штате за неделю. 30 августа учащийся школы в Уилмингтоне также был ранен из огнестрельного оружия. Обвинения в попытке убийства были предъявлены 15-летнему подростку.