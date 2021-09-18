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Полиция Капитолия арестовала четверых митингующих республиканцев

Полиция Капитолия арестовала четверых республиканцев во время митинга у здания Конгресса
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Фото: Johnathan Ernst / Reuters

Полиция Капитолия арестовала четырех человек в столице США во ходе митинга в поддержку участников штурма американского Конгресса, который произошел 6 января этого года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу самостоятельного федерального правоохранительного ведомства, которое в первую очередь отвечает за охрану американского законодательного органа.

Сообщается, что у одного из арестованных, одетого в жилет с надписью «пресса» обнаружили при себе большой нож. Еще двое были арестованы перед началом митинга — их автомобиль остановила полиция, и в ходе досмотра выяснилось, что один из них нарушил испытательный срок, а второй разыскивался по обвинению в хранении оружия. Также уже после митинга стражи порядка по наводке одного из протестующих арестовали еще одного демонстранта, вооруженного огнестрельным оружием, предположительно, пистолетом.

Всего, по данным полиции Капитолия, в специально выделенной для митинга зоне находилось около 400-500 человек, не считая сотрудников правоохранительных органов. Полиция, спецслужбы и сотрудники Национальной гвардии из опасений повторения попыток штурма Капитолия были приведены в состояние повышенной готовности и вооружены дубинками, щитами и даже ружьями, предположительно, предназначенными для стрельбы резиновыми пулями. Над территорией также был замечен вертолет.

После выборов президента США в ноябре 2020 года недовольные победой Джо Байдена сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Это произошло после митинга 6 января. Во время беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Полиция смогла удалить участников штурма из здания Конгресса, после чего было объявлено о победе Байдена.

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