Неизвестный застрелил из лука и ранил несколько человек

В норвежском Кунсберге неизвестный убил из лука несколько человек и был задержан

В норвежском городе Кунсберг неизвестный насмерть застрелил из лука и ранил нескольких человек, после чего был задержан. Об этом сообщает Aftenposten со ссылкой на начальника местной полиции Эйвинда Ааса.

В правоохранительные органы поступило несколько сообщений о том, что мужчина ходит с оружием, луком и стрелами; чуть больше чем через полчаса его арестовали, однако полиция не сообщает информацию об аресте и количестве убитых и раненых.

Аас отметил, что преступник действовал в одиночку, активные поиски его соучастников в настоящее время не проводятся. Он добавил, что версия о теракте не исключается, злоумышленник побывал в разных местах Кунсберга, где совершил атаки.

Ранее, 6 октября, в результате драки двух учащихся произошла стрельба в штате Техас, США. Правоохранители опознали основного подозреваемого, устроившего стрельбу. Им стал 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс (Timothy George Simpkins). Подросток скрылся из школы на автомобиле. По данным полиции, в результате стрельбы пострадали четыре человека. Вскоре молодой человек был задержан.

