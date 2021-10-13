В США женщина потратила компенсацию за смерть сына на оружие для другого сына

WP: жительница США потратила несколько тысяч долларов компенсации за смерть сына на оружие

В штате Калифорния в США женщина получила компенсацию за смерть 16-летнего сына и частично потратила ее на покупку оружия для другого сына. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По информации издания, 42-летняя Кристина Лопес получила от городской администрации 4,9 миллиона долларов после того, как ее сына застрелил полицейский. Впоследствии она потратила несколько тысяч долларов на покупку оружия для второго ребенка, который был членом преступной группировки и незаконно перепродавал его.

Полиция предъявила жительнице Калифорнии обвинения по 22 пунктам, включая создание угрозы для детей и сговор с целью предоставления огнестрельного оружия несовершеннолетнему. Ей грозит до десяти лет тюремного заключения. 14-летнему сыну женщины также предъявили обвинения.

6 октября сообщалось, что в американской школе в городе Арлингтон, штат Техас произошла стрельба. Полиция сообщила, что в результате нападения пострадали четыре человека. Отмечается, что стрельба началась после драки двух учащихся. Подозреваемый в преступлении 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс скрылся от правоохранителей на автомобиле, однако позже полиция задержала его.