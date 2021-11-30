В Уфе пройдет фестиваль-конкурс башкирской шали

В Уфе в выставочном комплексе ВДНХ-Экспо со 2 по 4 декабря пройдет фестиваль-конкурс башкирской шали, в котором примут участие мастера из разных районов республики. Об этом сообщило издание «Республика Башкортостан».

Так, работы представят участники из Зианчуринского, Стерлибашевского, Куюргазинского, Хайбуллинского, Мелеузовского, Миякинского, Бижбулякского районов.

Фестиваль-конкурс пройдет в трех номинациях: «Башкирская пуховая шаль», «Ажурная шаль» и «Тканая башкирская шаль». Мастера также примут участие в традиционном творческом конкурсе команд «Рекламный ролик башкирской шали», однако в 2021 году он состоится онлайн.

Ранее сообщалось, что в Уфе 10 и 11 декабря пройдет фестиваль уличной еды. Повара из Владивостока приготовят пян-се, московские участники займутся чурросами, конкурсанты из Миасса привезут на фестиваль сыроварню «Известная». Представители Махачкалы организуют дагестанскую лавку, а калининградские повара презентуют морепродукты в стритфуд-формате.

