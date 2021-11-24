В Уфе пройдет фестиваль уличной еды

В Уфе 10 и 11 декабря пройдет фестиваль уличной еды. Об этом сообщает UFA1.RU.

Мероприятие организуют в «Арт-квадрате». Участники из разных регионов России представят собственные блюда, а жюри выберет самое вкусное из них и определит победителя. В следующем году лидер конкурса презентует свое блюдо на российском этапе European Street Food Awards в Калининграде.

Отмечается, что повара из Владивостока приготовят пян-се, московские участники займутся чурросами, конкурсанты из Миасса привезут на фестиваль сыроварню «Известная». Представители Махачкали организуют дагестанскую лавку, а калининградские повара презентуют быков бар — морепродукты в стритфуд-формате.

Ранее в ноябре стало известно, что к 450-летнему юбилею Уфы власти Башкирии планируют построить и благоустроить ряд объектов, соответствующее распоряжение подписал глава региона Радий Хабиров. На возведение и реконструкцию объектов из федерального и республиканского бюджетов выделят почти 50 миллиардов рублей.