В Уфе православные, мусульмане и иудеи сразились в турнире по волейболу

«Подъем»: Православные, мусульмане и иудеи сразились в турнире по волейболу в Уфе

В Уфе православные, мусульмане и иудеи сразились в межконфессиональном турнире по волейболу. Видео с турнира публикует издание «Подъем».

На опубликованных кадрах священнослужители играют в мяч в рясах и головных уборах священнослужителей. Первое место заняла команда Центрального духовного управления мусульман, второе — Уфимская епархия, третье — еврейская община.

Глава миссионерского отдела Уфимской епархии Дионисий Ефимов рассказал изданию, что играть в рясе было неудобно. «Спортом надо заниматься в спортивной одежде. Шапка не падала, потому что размер подходящий, наверное. Эти кадры облетели интернет. Многие, конечно, насмехаются, но и пускай — мне все равно», — отметил он.

Ранее россиянин Борис Харламов установил новый мировой рекорд по подъему 100-килограммовой гантели. За одну минуту житель Перми поднял гигантскую гантель четыре раза. Он продемонстрировал свои достижения на севастопольском турнире «Люди сильнее машин 2021», который проходит в рамках проекта «Сильнейшая нация мира».