Челябинский приход решил возродить русский стиль в одежде

Волонтеры челябинского храма, которые будут участвовать в мероприятиях празднования Собора святых Челябинской митрополии 10 октября, получат уникальные костюмы с элементами традиционного русского стиля. Об этом сообщает портал «Приходы».

В одежде для волонтеров будет использован стиль бохо, популярные худи и футболки с отделкой лентами под гжель, кружевом и машинной вышивкой русских узоров.

«Сейчас мы шьем костюмы в русском стиле для 15 волонтеров, которые будут встречать гостей на открытии памятника в парке на Алом поле у храма святого благоверного князя Александра Невского, а также в главном корпусе ЮУрГУ», — рассказала руководитель студии пошива костюма в русском стиле «Василиса» Надежда Почуева.

Ранее сообщалось, что в Адыгее пройдет выставка традиционных костюмов и свадебных платьев художницы-модельера Мадины Хацуковой. Она подготовила 15 женских и пять мужских нарядов, которые будут дополнены национальными аксессуарами и узорами. По ее мнению, в костюме помимо самой вещи важную роль играют обувь, украшения и головной убор.