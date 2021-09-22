В Башкирии проведут конкурс на создание национального костюма

Дизайнеры, художники по костюмам и студенты профильных вузов смогут побороться за призы в рамках II международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамга», пишет информационное агентство «Башинформ».

Конкурс проводит Минкульт Башкортостана, республиканский центр народного творчества и Национальный музей РБ. Прием заявок начнется 1 октября. Желающим предлагается продемонстрировать свое мастерство в нескольких категориях, таких как «Народная одежда башкир — реконструкция», «Современный авторский костюм», «Детская одежда», «Башкирские национальные ювелирные украшения» и «Аксессуары башкирского традиционного костюма».

Организаторы рассказали, что планируют в рамках конкурса вручить несколько специальных призов. Они добавили, что гости мероприятия во время дефиле смогут не только полюбоваться созданными костюмами, но и поучаствовать в мастер-классах, которые проведут лауреаты конкурса.

Ранее сообщалось, что 10 сентября в Башкирии отметили День национального костюма. Отмечалось, что праздник проводится в республике два раза в год — в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября.