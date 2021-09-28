В Адыгее пройдет выставка традиционных костюмов и свадебных платьев

Выставка традиционных костюмов и свадебных платьев художника-модельера Мадины Хацуковой пройдет в Майкопе. Об этом на официальном сайте сообщает администрация республики.

По информации властей, 28 сентября в Адыгее празднуют День национального адыгского (черкесского) костюма. Отмечается, что в честь этого события в Северокавказском филиале Государственного музея Востока, который расположен на улице Первомайской в Майкопе, запланировали открытие экспозиции.

В рамках программы Хацукова подготовила для мероприятия 15 женских и пять мужских нарядов, которые будут дополнены национальными аксессуарами и узорами. По ее мнению, в костюме помимо самой вещи важную роль играют обувь, украшения и головной убор.

Известно, что дизайнер за время своей карьеры создала сотни сценических костюмов для танцевальных коллективов Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чеченской и Ингушской республик. Кроме того, одеждой ее производства владеют Наина Ельцина, Валентина Матвиенко, Анастасия Волочкова и Рамзан Кадыров, а также Владимир Жириновский, наследный принц Иордании Наефа и принцессы Салхи и Наждалы.

Выставка будет открыта для посетителей до 31 октября включительно.

В сентябре в Забайкалье открылась посвященная русскому эпосу выставка. В Чите открылась художественная экспозиция «Герои земли русской», в которой представлены современные интерпретации традиционных образов и героев. Всего в ней собраны 43 работы в графике и семь кукол.