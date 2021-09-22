В Забайкалье открылась посвященная русскому эпосу выставка

В Чите открылась художественная выставка «Герои земли русской», посвященная русским былин и сказкам. В экспозиции представлены современные интерпретации традиционных образов и героев. Об этом сообщает ГТРК Чита.

На выставке в Забайкальском краеведческом музее представлены собирательные образы героев эпоса, сказочных богатырей и исторических персонажей, например, Александра Невского. Всего в экспозиции 43 работы в графике и семь кукол.

«Здесь и народные герои, из народного театра, например, Петрушка. Здесь сказочные герои, былинные герои, песенные герои всевозможные», — рассказала художница Елена Изместьева. Она призналась, что вдохновляется книгами, особенно когда читает сказки шестилетней дочери Жене.

Выставку организовала коллега Изместьевой, художник-реставратор Ирина Бухоголова. Она заметила работы соратницы по мастерской и решила, что они достойны внимания читинцев.

