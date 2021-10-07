В Казани пройдет международная конференция по теологии

«Татар Информ»: конференция по теологии пройдет в Казани 14 и 15 октября

Международную научно-практическую конференцию «Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России» организуют в Казани. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

Мероприятие пройдет 14 и 15 октября в гибридном формате из-за пандемии коронавируса. Известно, что для участия в конференции в дистанционном режиме необходимо зарегистрироваться на сайте Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА).

Согласно материалу, во время заседаний и круглых столов посетители обсудят ряд важных вопросов о развитии теологического образования и межконфессионального диалога в стране. Помимо этого, им проведут обзорную экскурсию по Казани.

Отмечается, что в мероприятии примут участие научно-образовательное и научно-экспертное сообщество России, представители традиционных религий, конфессиональных учебных заведений, представители органов федеральной и региональной власти.

Так, среди них — замминистра науки и высшего образования России Елена Дружинина, главный советник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления внутренней политики Администрации Президента России Андрей Третьяков, митрополит Волоколамский Иларион и ректоры вузов, реализующих направление «теология».

При этом организаторами конференции выступают ДУМ республики Татарстан, Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования, Казанская епархия РПЦ и Казанская православная духовная семинария.

Ранее в сентябре сообщалось о старте первого Балтийского форума по нейронаукам в Калининграде. В рамках двухдневного мероприятия запланированы три тематические конференции и мини-симпозиумы.