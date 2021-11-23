Россиянин установил новый мировой рекорд по подъему 100-килограммовой гантели

Россиянин Борис Харламов установил новый мировой рекорд по подъему 100-килограммовой гантели. Об этом сообщает издание «Вести-Пермь».

За одну минуту житель Перми поднял гигантскую гантель четыре раза. Он продемонстрировал свои достижения на севастопольском турнире «Люди сильнее машин 2021», который проходит в рамках проекта «Сильнейшая нация мира». Уточняется, что на мероприятии присутствовали официальные представители мировой федерации Strongman.

«Безумно рад стать мировым рекордсменом, особенно учитывая тот факт, что мировых рекордов у россиян не так много. Подготовка началась еще с начала года, но ситуация в нашей стране вносила свои коррективы. И вот, только к концу года всн состоялось. Получилось такое красивое завершение сезона. Спасибо за поддержку, за поздравления. Занимайтесь спортом, физкультурой, никогда не сдавайтесь!» — прокомментировал свою победу Харламов.

1 ноября сообщалось, что в Алтайском крае 67-летняя учительница физкультуры Валентина Бородина вышла на пенсию и установила мировой рекорд по жиму лежа. Она подняла штангу весом в 60 килограммов.