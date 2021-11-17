600 спортсменов поучаствовали во всероссийском турнире по тхэквондо в Смоленске

17 ноября в Смоленске прошел всероссийских турнир по тхэквондо «Кубок Смоленской крепости» — состязание провели в юбилейный 20-й раз. Об этом сообщает информагентство «О чем говорит Смоленск».

Так, в соревновании, посвященном ветеранам ВДВ, поучаствовали порядка 600 спортсменов со всей страны. «Помимо хорошей физической формы каждого из вас отличает волевой характер, сила духа и целеустремленность. Надеюсь, что ваш пример любви к спорту послужит большой вдохновляющей силой для сверстников», — поприветствовал спортсменов секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов.

Он также отметил, что тхэкводно — очень зрелищный вид спорта, который имеет большое признание и популярность в России.

Ранее в ноябре шестилетний Ратмир Гончар из Дагестана установил рекорд по хождению на руках, пройдя на них 120 метров. Родители ребенка рассказали, что его спортивные таланты начали проявляться примерно в год, а когда он научился хождению на руках, то начал демонстрировать этот трюк повсюду.