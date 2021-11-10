Пятый центр уличного баскетбола международного класса появился в России

В Волгограде открыли пятый в России центр уличного баскетбола международного класса

В Волгограде открылся пятый в России центр уличного баскетбола международного класса. Об этом пишет IZ.RU.

Аналогичные центры открылись в Калининграде, Туле, Новомосковске и Чебоксарах. Все они соответствуют регламенту Международной федерации баскетбола, что позволяет проводить там международные соревнования.

«Сегодня стритбол набирает особую популярность среди детей, молодежи и активных людей всех возрастов. Благодаря уличным видам спорта миллионы граждан приобщаются к здоровому образу жизни, и я надеюсь, что в этом есть и наша общая заслуга», — заявил председатель Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков на открытии центра.

Ранее стало известно, что мультимедийный сервис Okko начинает эксклюзивные показы Кубка Европы по баскетболу. Согласно заключенному контракту, Okko будет показывать матчи с сезона 21-22 до сезона 24-25 годов включительно.

