Участие в чемпионате по 3D-стрельбе в Татарстане приняли больше ста человек

В Татарстане состоялся чемпионат по 3D-стрельбе. В рамках мероприятия участнику выдавали лук со стрелами, которые тот должен был отправить точно в цель. Об этом сообщает газета «Волжская новь».

1-3 октября в заповедной зоне, где находится родник «Охотничий», собралось около 100 спортсменов, в числе которых были как профессионалы, так и любители. Некоторые россияне приехали на мероприятие из соседних регионов. Уточняется, что погода в эти дни была дождливая, но это не помешало участвующим в соревнованиях стрелкам показать меткость и выносливость.

В итоге победительницей чемпионата среди юных спортсменов стала Мария Руденченко. На втором месте оказался Михаил Хватков. В тройке лидеров также был Даниил Киндюков. В категории взрослых стрелков самым метким стал Константин Хватков.

Ранее стало известно, что в Сочи стартовал чемпионат по ресторанному спорту WFRS World Cup. Участие в нем принимают команды из 12 стран. Участники должны приготовить блюда из предложенных ингредиентов в течение ограниченного времени.

Тем временем в Хакасии захотели создать Федерацию национальных видов спорта. Главной целью станет развитие местных видов спорта, таких как национальная борьба, хакасские шашки, конные скачки, стрельба и остальное.