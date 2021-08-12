В Хакасии создадут Федерацию по национальным видам спорта

11 августа в Министерстве спорта Хакасии обсудили вопросы по созданию Федерации национальных видов спорта республики. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Участие в собрании приняли руководители и представители Министерства национальной и территориальной политики, Министерства спорта, Министерства образования и науки, администрации районов, Республиканского Совета старейшин хакасского народа, тренеры и ветераны спорта.

Отмечалось, что целью Федерации станет развитие таких видов спорта как национальная борьба «Курес», хакасские шашки «Тобит», конные скачки, стрельба из лука и другие традиционные хакасские игры и состязания.

Основными задачами Федерации является создание современных условий для развития национальных видов спорта в Хакасии, утверждение правил традиционных видов спорта, поддержка спортсменов и тренеров и межрегиональное сотрудничество.

Сообщалось, что власти Хакасии уже разработали закон о национальных видах спорта в республике, в настоящее время проект находится на рассмотрении.

Ранее в августе на курильском острове Кунашир в городе Южно-Курильске открылась школа серфинга. В учреждении уже прошел первый курс-интенсив, автором и преподавателем которого стал действующий тренер сборной России по серфингу Педро Барбудо — ранее он также тренировал юниорскую сборную Португалии.