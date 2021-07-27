В школах Приморья впервые реализуют программу обучения спортивной борьбе

Приморский край станет первым регионом, где будет реализована учебная программа «Спортивная борьба — в школы». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что проект по поддержке физической культуры и спорта был запущен при содействии губернатора Приморского края Олега Кожемяко и президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили. Стороны подписали документ, в рамках которого в школах Приморья в ближайшее время будет внедрен пилотный проект по обучению боевым искусствам.

По словам губернатора, спортивная борьба — один из самых популярных видов спорта среди молодежи и взрослых Приморья, а благодаря новому соглашению занятиями заинтересуются еще больше юных жителей края. Также Кожемяко отметил, что в регионе ведется большая работа по подготовке тренерского состава, также будут выделены средства на закупку необходимого инвентаря.

Ранее в июле сообщалось об открытии первой в России высокогорной сап-серф станции на курорте «Роза Хутор» — ее построят ее на высоте 1000 метров в комплексе «Роза Вейк Парк». Перед катанием нужно будет пройти инструктаж, будут доступны занятия с инструктором.

