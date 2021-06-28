Российские парашютисты приземлились на точку диаметром в один сантиметр

Парашютисты совершили прыжки из самолета в центре Екатеринбурга и привлекли внимание местных жителей. Фотографии публикует «Екатеринбург Онлайн».

По информации издания, в городе состоялись всероссийские соревнования по парашютному спорту на точность приземления под названием «Европа-Азия», в рамках которых парашютисты должны были приземлиться на понтон, установленный на реке Исеть. Отмечается, что спортсмены прыгали с высоты 1200 метров из самолета Ан-2 в центре города.

Местный фотограф Леонид Ирхин опубликовал снимки, на которых видно, что не все парашютисты приземлялись на заданную точку диаметром в один сантиметр: некоторые из них попадали в воду.

«Человек может с высоты 1200 метров попасть пяткой в два сантиметра. Это говорит о меткости, точности, самообладании, характере, о высокой стрессоустойчивости», — прокомментировал президент федерации парашютного спорта Свердловской области Сергей Степанов.

В июне парашютист приземлился на поле во время футбольного матча в Польше и был наказан. Инцидент произошел в игре четвертой по силе лиги страны между «Олимпией-2» и ГКС «Пиза Барчево». Экстремал приземлился на газон, а арбитр остановил встречу. Судья в шутку показал парашютисту желтую карточку, после чего тот покинул поле, а матч продолжился.