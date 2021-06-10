Парашютист приземлился на поле во время футбольного матча и был наказан

Could this be the strangest yellow card ever given? 🤔😂🟨 pic.twitter.com/7kf37C0zux — BBC Sport (@BBCSport) June 9, 2021

В Польше парашютист сел на футбольное поле во время матча. Видео инцидента опубликовано в Twitter BBC Sport.

Инцидент произошел в игре четвертой по силе лиги страны между «Олимпией-2» и ГКС «Пиза Барчево». Экстремал приземлился на газон, а арбитр остановил встречу. Судья в шутку показал парашютисту желтую карточку, после чего тот покинул поле, а матч продолжился. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу Олимпии.