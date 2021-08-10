На курильском острове Кунашир открыли школу серфинга

На курильском острове Кунашир открылась школа серфинга. Об этом сообщается на сайте министерства спорта Сахалинской области.

Как отмечается, школа появилась в городе Южно-Курильске на берегу Тихого океана. Стать ее учениками могут все желающие, причем для детей и подростков занятия проходят бесплатно.

В новой школе уже прошел первый курс-интенсив, автором и преподавателем которого стал действующий тренер сборной России по серфингу Педро Барбудо — ранее он также тренировал юниорскую сборную Португалии. К тренировкам присоединились не только местные жители, но и начинающие серферы из Москвы, Санкт-Петербурга, Находки, Якутска, Владивостока и Южно-Сахалинска. По итогам курса каждый из них получил сертификат.

«Здесь очень интересные волновые условия, которые имеют огромный потенциал для развития серфинга. В апреле мы объехали с проводниками практически всю тихоокеанскую сторону острова и выбрали четыре места, подходящих для проведения постоянных тренировок. Это прекрасная возможность для нас открыть серфинг на Кунашире для мирового сообщества», — рассказал Барбудо.

Известно, что второй курс для любителей серфинга пройдет в середине августа, а третий — в первой половине сентября. Преподавателем станет один из лучших серф-инструкторов России Максим Фомин.