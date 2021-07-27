В Уфе для тренировок спортсменов построят новый гребной канал

Строительство нового гребного канала стартует в Уфе в 2022 году. Об этом сообщил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов на брифинге «Уфа — Токио. Олимпиада 2020» в эфире телеканала БСТ.

«На сегодняшний день у нас очень хороший спортивный резерв и по гребле, и по гребному слалому. Нужно создавать инфраструктуру», — заявил Хабибов и подчеркнул, что вопрос о размещении канала в городском районе Инорс уже решен. По словам министра, федеральный источник выделил на осуществление проекта 250 миллионов рублей.

В ходе брифинга упомянули, что в настоящий момент гребной слалом в Башкирии представлен только в Уфе и Учалах. В основном спортсмены республики тренируются на открытой воде, в зимнее время подготовка проходит в Краснодаре.

Хабибов также отметил, что в будущем поднимут вопрос по выделению земельного участка для строительства центра фехтования, а уже в следующем году откроется новый футбольный манеж.

Ранее в июле стало известно, что в Уфе ремонтируют фасад и стены старейшего храма в городе, построенного в 1823 году. Средства на восстановление Покровского храма собрали прихожане. Они также участвуют в работах. К настоящему моменту привлеченные к обновлению объекта уже зашпаклевали и выровняли наружные стены.

