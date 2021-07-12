В Уфу на чемпионат мира по спортивной борьбе приедут участники из 65 стран

В Уфе состоится чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров, на который приедут 1,5 тысячи участников из 65 стран. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».

Мероприятие пройдет в период с 11 по 23 августа в «Уфа-Арене». Соревноваться юниоры будут в грэпплинге, вольной и греко-римской борьбе.

Согласно материалу, на портале госзакупок размещен заказ на организацию, проведение и информационно-техническое обеспечение соревнований. Заказчиком является центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой — 13-кратной паралимпийской чемпионки.

Известно, что на реализацию спортивного события из республиканского бюджета будет выделено более 15 миллионов рублей. Эта сумма должна покрыть художественное оформление мероприятия, организацию развлекательной программы для зрителей, технические услуги и инвентарь, персонал, рекламную кампанию, организацию питания участников и тому подобное.

Ранее в июле стало известно, что в Казани пройдет отборочный матч чемпионата мира по футболу. Встреча сборной России со Словакией состоится 8 октября 2022 года в «Ак Барс Арене». Чемпионат мира состоится в том же году в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.