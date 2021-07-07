В Казани пройдет отборочный матч чемпионата мира по футболу

Отборочный матч сборной России со Словакией в рамках чемпионата мира по футболу в 2022 году пройдет в Казани. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Встреча состоится 8 октября в «Ак Барс Арене».

Известно, что отборочный турнир турнира возобновится осенью. 1 сентября сборная России сыграет со сборной Хорватии в «Лужниках», 4 сентября российская команда проведет гостевой матч против Кипра, а 7 сентября состоится игра против сборной Мальты в Волгограде. После матча в Казани 11 октября сборная России проведет матч со словенцами.

Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее в июле сообщалось, что в Казани проведут традиционный конкурс «Автоледи». Ежегодное мероприятие помогает женщинам показать свое водительское мастерство. Участвовать имеют возможность местные жительницы. Конкурс состоится 29 июля.

