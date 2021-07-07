В Казани проведут традиционный конкурс «Автоледи»

В Казани на территории местного комплекса УГИБДД МВД проведут традиционный конкурс для женщин-водителей. «Автоледи — 2021» намечен на 29 июля. Об этом сообщают «Казанские ведомости» со ссылкой на Госавтоинспекцию Казани.

Ежегодное мероприятие помогает женщинам показать свое водительское мастерство. Участвовать имеют возможность местные жительницы — необходимо подать нужную заявку на сайте ведомства. При этом горожанки должны иметь водительские права.

В апреле стало известно, что правительство России направит еще 40 миллиардов рублей на строительство скоростной трассы Москва — Казань, которая должна быть открыта в первом квартале 2024 года. Уточняется, что всего объем финансирования дорожного мегапроекта превышает 650 миллиардов рублей.

Новая трасса станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Предполагается, что дорога от Москвы до Казани займет 6,5 часа вместо 10 часов.