День танкиста на Урале отметили масштабными военными баталиями

Масштабные военные баталии развернулись под Чебаркулем на полигоне Центрального военного округа в День танкиста. О том, как в Челябинской области впервые отметили военный праздник, сообщает ГТРК «Южный Урал».

При реконструкции боев организаторы постарались как можно точнее передать атмосферу и картину военных действий. Зрителям продемонстрировали фигурное пилотирование, стрельбу и маневры. После окончания показательных выступлений всем желающим разрешили не только осмотреть военную технику с более близкого расстояния, но и забраться внутрь, а также подержать настоящее оружие.

Отмечается, что в мероприятии были задействованы Т-34, тяжелые танки ИС и КВ, противотанковые самоходные орудия ИСУ-152 «Зверобой», разведывательно-дозорные автомобили, бронетранспортеры и другая военная техника.

Ранее военные Казанского танкового училища исполнили заветную мечту шестилетнего ребенка, страдающего сложным иммунологическим заболеванием. Его вместе с братом прокатили на танке и даже дали попробовать самостоятельно управлять боевой машиной.