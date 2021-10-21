Один российский город захотели сделать столицей мотокросса

Предприниматели города Тары, Омской области, построившие современный мотодром, захотели сделать город столицей мотокросса России. Об этом сообщает «Российская Газета».

Так, тарские меценаты вложили в проект мотодрома десять миллионов рублей. Новую трассу уже опробовали сильнейшие мотогонщики из разных городов России и стран СНГ — комплекс уже провел зимний кросс сноубайков, Кубок России по мотокроссу среди женщин и международные соревнования на мотоциклах с колясками.

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«Мы уже вошли в план соревнований 2022 года. А по итогам 2021 сделали прорыв. Сразу семь молодых спортсменов стали мастерами спорта, шесть сдали норматив КМС, а еще один, семилетний Артем Решетняк, завоевал "серебро" Всероссийского первенства в младшем классе», — сообщил председатель Федерации мотоспорта Омской области Евгений Кульков

Специалисты отметили, что трасса соответствует высоким европейским стандартам качества и в перспективе сможет принимать соревнования самого высокого масштаба. В ближайшем будущем планируется оборудовать мотодром трибунами. Сейчас предприниматели готовятся и дальше развивать турпоток в Тару — строить гостиницы, создавать условия для караванинга и кемпинга.

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