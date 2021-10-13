Путешественник доехал из Екатеринбурга до Крыма на советском мотороллере

Путешественник Аркадий Пилосов доехал из Екатеринбурга до Крыма на советском мотороллере

Российский путешественник Аркадий Пилосов приехал из Екатеринбурга в Севастополь на советском мотороллере. Об этом сообщает «Крым 24».

Турист преодолел дистанцию в три тысячи километров за 1,5 недели. Отмечается, что Пилосов модернизировал свой транспорт: он отшлифовал мотороллер, покрасил и поставил новые запчасти. «Линзу заменил хорошую, свет, лобовое стекло. От мотоцикла Урал поставил защиту рук, чтобы не замерзали. Руль заказал в кастомной мастерской. Установил зарядное устройство, держатель под телефон для навигатора», — рассказал Пилосов.

Путешественник поделился, что главная цель поездки — доставить инструмент для строительства дома в Евпатории. В поездке его сопровождал друг Виталий Макаров. «Ему нужна была помощь в строительстве дома, а когда мы ехали, я снимал на видео нашу поездку и вёл дневник путешествия. Совместная идея родилась о поездке, а строительство дома — это Аркадий придумал», — отметил он.

В Севастополе туристов встретил земляк, парапланерист Константин Флисов. Он подарил путешественникам полет над Балаклавой.