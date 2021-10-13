Определено лучшее время для покупки авиабилетов

Эксперты туриндустрии определили лучшее время для бронирования авиабилетов для путешествий в 2022 году. Об этом сообщает Eturbonews со ссылкой на исследование Airlines Reporting Corporation (ARC).

Рекомендуется покупать билеты на внутренние рейсы за 35 дней до предполагаемой даты отправления, а на международные направления — за три-четыре месяца. В этот период стоимость проездных документов держится примерно на одном уровне.

Оптимальным днем для бронирования авиабилетов является воскресенье. На внутренних рейсах это может сэкономить путешественникам около 15 процентов от общей стоимости, а на международных рейсах — от десяти процентов.

Ранее в октябре сообщалось, что российские туристы начали массово приобретать проездные документы за пять-семь дней до вылета. По словам официального представителя «Аэрофлота» Михаила Демина, путешественники не готовы заранее планировать поездки, поскольку опасаются введения новых ограничений, в том числе закрытия границ.

