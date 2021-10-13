Туристам предложили новый маршрут по памятным и историческим местам Майкопа

В Майкопе запустили новый экскурсионный маршрут «Адыгский очаг». Первую экскурсию по памятным и историческим местам города провели 10 октября, рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем Instagram-аккаунте.

«Мы стремимся знакомить гостей республики не только с ее природными красотами, но и с историей, культурой адыгского народа. Один из проектов в этой сфере — "Долина Мые". Запущен один из самых интересных, на мой взгляд, туров — "Адыгский очаг", экскурсия на смотровую площадку монумента "Единение и Согласие"» — отметил Кумпилов в опубликованном посте.

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Глава Адыгеи указал, что первой маршрут освоила группа, состоявшая из примерно 30 туристов, среди которых были жители Кемерова и Петропавловска-Камчатского. В ходе экскурсии путешественникам предлагалось современное иммерсивное аудиооборудование.

Во время прогулки гости ознакомились с историей памятника «Очаг», а также поднялись на смотровую площадку. По словам Кумпилова, авторы проекта намерены в скором времени запустить медиапортал для онлайн-прогулок по Майкопу в 3D-формате.

Ранее стало известно, что в Свердловской области появится брендированный туристический маршрут, связанный с местами династии известных промышленников Демидовых. По словам исполняющей обязанности директора Центра развития туризма региона Надежды Шестаковой, он охватит сразу пять муниципальных образований: Невьянск, Нижний Тагил, Горноуральский городской округ и Нижнесалдинский городской округ.