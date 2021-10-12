В Марий Эл появятся два посвященных религии мари турмаршрута

В Марий Эл к 2022 году появятся два туристических маршрута, посвященных традиционной религии народа мари. Об этом сообщили в Министерстве молодежной политики, спорта и туризма республики, передает ТАСС.

«В маршрут могут быть включены объекты, знакомящие с аутентичными марийскими обрядами и обычаями. К началу нового туристического сезона 2022 года планируется разработать два туристических маршрута событийной направленности, которые помогут увеличить посещаемость региона туристами», — говорится в сообщении.

Марийская традиционная религия — язычество, включающее в себя исторически сложившуюся систему представлений, ритуалов, этических норм.

Ранее сообщалось, что в России работает около 4 тысяч шаманов, и их число растет каждый год. Такие данные верховный шаман России озвучил по итогам прошедшего в Кызыле (столица Республики Тыва) III Всероссийского съезда шаманов. По словам Кара-оола Допчун-оола, к услугам шаманов прибегают россияне разных национальностей и вероисповеданий.