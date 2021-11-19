На благоустройство российского города потратят 50 миллиардов

К 450-летнему юбилею Уфы власти Башкирии планируют построить и благоустроить ряд объектов, соответствующее распоряжение подписал глава региона Радий Хабиров. Как уточняет «Башинформ», на возведение и реконструкцию объектов из федерального и республиканского бюджетов выделят почти 50 миллиардов рублей.

Хабиров ранее отмечал, что предстоящий юбилей столицы республики, который будут отмечать в 2024 году — прежде всего, праздник горожан. В связи с этим власти региона намерены благоустроить все дворы, улицы, парки и скверы. Вместе с тем, планируется возвести и ряд ключевых объектов, среди которых Новая Евразийская библиотека, Хранилище археологических материалов «Городище Уфа-2», Центры фехтования и спортивной ходьбы.

Порядка 10 миллиардов потратят на благоустройство общественных пространств и ремонт фасадов зданий, еще 998 миллионов — на модернизацию общественного транспорта.

Ранее стало известно, что Всемирная детская фольклориада впервые пройдет в Башкортостане в 2024 году, когда Уфа будет отмечать 450-летний юбилей. «Этот международный детский форум народного творчества станет прекрасным подарком всем жителям республики и в первую очередь детям и к 450-летнему юбилею Уфы. А мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы гости и участники чувствовали себя у нас в республике уютно и комфортно», — написал в соцсетях глава региона Радий Хабиров.