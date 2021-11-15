Всемирная детская фольклориада впервые пройдет в Башкирии

Всемирная детская фольклориада впервые пройдет в Башкортостане в 2024 году, когда Уфа будет отмечать 450-летний юбилей. Об этом на странице своего аккаунта «ВКонтакте» сообщил глава региона Радий Хабиров.

Он отметил, что решение о месте проведения форума было принято на 50-й Генеральной Ассамблее Международного совета организации фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF) в Будапеште. Хабиров добавил, что во многом это стало возможно благодаря тому, что в этом году Башкирия достойно справилась с организацией международного фестиваля «Фольклориада».

По его словам, проведение детской фольклориады в России обсуждалось с Президентом CIOFF Филиппом Боссаном. «Этот международный детский форум народного творчества станет прекрасным подарком всем жителям республики и в первую очередь детям и к 450-летнему юбилею Уфы. А мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы гости и участники чувствовали себя у нас в республике уютно и комфортно», — написал он, поблагодарив CIOFF за возможность провести мероприятие в Башкорстостане.

VI Всемирная фольклориада CIOFF в этом году проходила в Башкортостане с 3 по 10 июля. Традиционно мероприятие проводится раз в четыре года. Ранее певица Manizha (Манижа Сангин), которая выступила на международном фестивале, сравнила мероприятие с международным музыкальным конкурсом «Евровидение». «Я в шоке от масштабов Фольклориады, от количества стран. Фактически "Евровидение", которое происходит здесь, в Уфе, — это круто! Очень красиво, масштабно, зрители у вас очень особенные — слушают песни от начала до конца, далеко не во всех городах так относятся к музыке», — заявила Manizha.