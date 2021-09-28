В Башкортостане появится первый электробус

В Башкирии скоро появится первый электробус. Новый вид транспорта будет курсировать по одному из уфимских маршрутов, рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе пленарного заседания VI международного форума «Транспорт Урала». Его слова приводит «Башинформ».

По словам Хабирова, власти республики уже договорились с руководством АО «КАМАЗ» о запуске первого электробуса и надеются с его помощью подсчитать затраты и прибыль от нововведения, а также дать возможность горожанам поездить на электробусе и решить, нужен ли Башкирии этот вид транспорта.

При этом глава региона отметил, что в условиях роста городов и развития агломераций качественное оказание транспортных услуг становится крайне важным для граждан. «Транспортная доступность сейчас — в числе наиболее волнующих вопросов населения. Мы начали выправлять перекосы в транспортном развитии региона. При этом поняли, что мало закупить новые автобусы. Необходимо развивать логистику и внедрять современные интеллектуальные программы и сервисы», — заявил он.

Хабиров также рассказал и о том, что в республике готовятся реализовать проект по переводу транспорта на газомоторное топливо. Инициатива предусматривает переход государственного и муниципального автопарка с бензина на природный газ.

Ранее сообщалось, что первый электробус в июле 2021 года появился в тестовом режиме на дорогах Казани. Уточнялось, что салоне транспортного средства есть 35 посадочных мест, а полная вместительность составляет 80 пассажиров. На полностью заряженных аккумуляторах электробус может проехать 50 километров, а для полной зарядки ему требуется 24 минуты.

